Na de zomervakantie kan je in Frankrijk een halve euro per liter goedkoper tanken dan bij ons. Zeker al bij de tankstations van TotalEnergies. “Zeer goed nieuws voor de consument”, volgens de Franse energieminister. Maar waarom doet TotalEnergies dit? En is er een kans dat ook bij ons de prijzen zo hard zullen dalen?