Allebei spiegelen ze zich aan Margaret Thatcher, maar op totaal andere manier: een van deze twee kandidaten wordt de nieuwe Britse premier

De strijd om het Britse premierschap is ontaard in een duel tussen minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Ze proberen ieder op hun eigen manier aan te tonen dat ze de ware erfgenaam zijn van het conservatieve boegbeeld Margaret Thatcher. Truss is de torenhoge favoriet, maar Sunak gaat de strijd ’zonder bokshandschoenen aan’. Maandagavond is het eerste tv-debat tussen de twee.