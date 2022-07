Tweede bosbrand in de Gironde “onder controle”

Sinds zaterdag is de andere brand in de Gironde, met name in La Teste-de-Buch aan het bekken van Arcahon ook onder controle. “Opgepast, de vuren zijn onder controle, maar zijn nog niet uitgedoofd. Het betekent dat er geen actieve haarden meer zijn”, zei de bewindsvrouw.

Niettegenstaande de omvang van de branden is niemand gewond geraakt onder de bevolking. Meer dan 36.000 mensen werden geëvacueerd. In totaal hebben de branden gedurende twaalf dagen 20.800 hectare verwoest.