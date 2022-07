Ophefmakende memoires van prins Harry mogelijk tegen Kerstmis in de winkelrekken

De autobiografie van prins Harry, eerder al omschreven als “het boek dat de Britse monarchie stevig door elkaar zal schudden”, is klaar. Een ghostwriter heeft het manuscript afgewerkt en het werd ook al nagekeken door enkele juristen. Bedoeling is om de memoires tegen eind dit jaar in de winkelrekken te hebben.

Eerder deze zomer legde ghostwriter JR Moehringer de laatste hand aan de memoires van de Britse prins. Meteen erna werd het nog ter nalezing voorgelegd aan een team juristen en die hebben volgens The Sun nu hun goedkeuring gegeven. Net op tijd voor uitgever Penguin Random House, dat het boek voor Thanksgiving en Kerstmis in de winkelrekken wil krijgen. “De publicatiedatum werd een paar keer uitgesteld, maar ligt nu toch op schema om eind 2022 beschikbaar te zijn.”

“Innig en intiem”

Harry verklaarde eerder dat zijn autobiografie “innig en intiem” zal worden, al verklaarde een goede vriend van de prins eerder al dat het boek “een tsunami van angst” veroorzaakt binnen het Britse koningshuis. “Wie denkt dat Harry nu milder is geworden, heeft het helemaal mis”, zo luidde het in februari al. “Wacht maar tot zijn boek uitkomt, dat zal de monarchie hevig door elkaar schudden.”

Met name hertogin Camilla, de tweede vrouw van Harry’s vader prins Charles, zou het in het boek flink moeten ontgelden. De prins zou in zijn memoires laten zien hoe hij echt denkt over zijn stiefmoeder. Het is geen geheim dat de band tussen de twee nooit hecht is geweest.