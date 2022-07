Brand met veel rook in danscafé in Brugs stadscentrum: “De schade is groot”

Starz Club, een danscafé op de Eiermarkt in Brugge, gaat opnieuw een tijd dicht. Maandag woedde er zware keukenbrand, wat voor rookschade in het hele gebouw zorgde. De straten rond de Eiermarkt werden urenlang afgesloten voor alle verkeer. De rookpluim tijdens de brand was van ver in het centrum te zien. “Experts moeten uitzoeken wat er juist gebeurd is”, klinkt het.

Kort na 12 uur maandagmiddag steeg een dikke rookpluim naar boven vanuit een zaak op de Eiermarkt. De rookontwikkeling bleek afkomstig van Starz Club, een danscafé. Daar was namelijk een keukenbrand ontstaan. “De keuken is één grote puinhoop”, klonk het bij de brandweer. Meerdere brandweerwagens snelden ter plaatse en kregen het vuur relatief snel onder controle, maar het pand zal een hele tijd onbruikbaar zijn.

Dat zag ook Minou Esquenet (CD&V), waarnemend burgemeester nu Dirk De fauw (CD&V) met vakantie is. “De rookschade in de zaak is groot”, aldus Esquenet, die persoonlijk ter plekke kwam. Tijdens de interventie van de brandweer werd de volledige Eiermarkt ontruimd, inclusief de aanwezige horecazaken. Ook de straten rond de populaire uitgaansbuurt werden urenlang afgesloten voor alle verkeer. (Lees verder onder de foto)

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. — © jve

Naar een oorzaak is het momenteel gissen: wél zeker is dat het vuur ontstond in het keukentje van de zaak. “Experts zullen moeten uitzoeken wat er juist gebeurd is”, klonk het maandag bij de brandweer. De pompiers bleven ook na de bluswerken nog een hele tijd aanwezig, want de vrees was dat er nog iets aan het smeulen was. Ook de corridor achter de zaken werd verder onderzocht. “Er was nog een klein beetje rookontwikkeling toen het vuur eigenlijk al gedoofd was, dus er wordt nog verder gezocht om te verzekeren dat alles geblust is”, aldus Esquenet. Rond 14.15 uur kon de brandweer dan toch inpakken en niet veel later werd de site vrijgegeven. (Lees verder onder de foto)

De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke. — © jve

Voor Starz Club zit er momenteel niet anders op dan even te sluiten, en dat niet voor het eerst. De zaak kwam al verschillende keren in het nieuws door problemen of het overtreden van de coronamaatregelen. Toen werd het café al eens verplicht gesloten door de burgemeester. De aanpalende zaken op de Eiermarkt, waaronder Café Pick, bleven grotendeels gevrijwaard van schade. “Er kwam een klein beetje rook binnen, maar we kunnen openblijven. De ventilatie in onze zaak is prima en voor ons stelt er zich dus geen probleem”, aldus Philippe Vandenabeele, uitbater van de Pick.