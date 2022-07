Astronauten nemen nieuwe module van Chinees ruimtestation in gebruik

De drie astronauten van de Chinese ruimtemissie Shenzhou-14 zijn maandag voor het eerst in de nieuwe module van het Chinese ruimtestation in aanbouw geweest, zo was op de staatstelevisie CCTV te zien.

Peking lanceerde zondag met de wetenschappelijke Wentian-module het tweede grote element van het ruimtestation Tiangong, dat tegen het eind van het jaar helemaal operationeel moet zijn. De module bevat ook slaapgelegenheden, toiletten, een keuken en een sas voor ruimtewandelingen.

Luttele uren na de koppeling gingen de drie opvarenden, onder wie een vrouw, de Wentian binnen. De drie zijn in juni in de Tiangong aangekomen voor een missie van ongeveer zes maanden. In oktober ontvangen ze de derde en laatste module, Mengtian. Het station zal dan zijn uiteindelijke vorm, in de vorm van een T, hebben. Het heeft een minimale levensduur van tien jaar.