Jean-Marc Nollet (Ecolo) stelt voor mensen zonder papieren legaal aan het werk te zetten, staatssecretaris Nicole de Moor vindt dat verkeerd signaal

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert afwijzend op het voorstel van Ecolo om mensen zonder papieren legaal aan het werk te zetten, bijvoorbeeld in knelpuntberoepen. Het zou volgens haar verkeerd zijn mensen die geen recht hebben op bescherming in ons land, het signaal te geven dat ze mogen blijven.

“Ik stel voor dat sans-papiers die in België wonen, kunnen krijgen wat al voorzien is voor Oekraïense vluchtelingen”, zegt Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet maandag in L’Avenir. “Ik zou willen dat ze kunnen solliciteren, dat ze openstaande jobs kunnen krijgen en dat ze, op termijn, ook geregulariseerd kunnen worden omdat ze vaak ook al jaren in België zijn.”

Maar volgens staatssecretaris de Moor zijn er andere problemen aan de orde dan nogmaals dit debat te voeren. Het gaat daarbij om de versnelde uitstroom uit de opvangcentra en de aanpak van de instroom. “Mensen die bescherming nodig hebben omdat ze vluchten voor oorlog of politieke vervolging, zullen altijd op onze bescherming kunnen blijven rekenen. Maar nu de boodschap geven dat wie géén bescherming nodig heeft, ook mag blijven, is niet wat we moeten doen”, aldus de Moor.

Sneller beslissen

De focus van de regering ligt op het versnellen van een beslissing voor wie een verblijfsaanvraag indient, werken aan integratie voor wie hier mag blijven, en aan terugkeer voor wie hier niet mag blijven. “Wie naar België wil komen om te werken in knelpuntberoepen, is welkom, maar moet wel de juiste procedures volgen. Die procedures zomaar aan de kant schuiven, zal ik nooit doen”, benadrukt de staatssecretaris.

Ze merkt daarbij op dat derdelanders (niet-EU-burgers) met een lang verblijf in België, een beroep zullen kunnen doen op de gecombineerde vergunning om hier aan de slag te gaan. Aanvragen zullen in de toekomst ook vanuit wettig lang verblijf in België kunnen. Het gaat dan onder meer over vreemdelingen met een tijdelijk verblijf op basis van een humanitair visum, gezinsherenigers met Belgen, met Unieburgers of met een derdelander die hier verblijfsrecht heeft.

Dat moet volgens de Moor leiden tot een grotere arbeidsparticipatie van niet-EU burgers. De gecombineerde vergunning geeft vreemdelingen van buiten de EU overigens toegang tot specifieke beroepen zoals onder meer hooggekwalificeerde beroepen en knelpuntberoepen, naargelang de specifieke noden van elk gewest.