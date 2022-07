9-jarig jongetje blijft alleen over nadat mama, papa en zusje vermoord worden op Amerikaanse camping

De politie in het Amerikaanse Iowa zit met de handen in het haar. Wat bezielde de man die ervan verdacht wordt vrijdag op een camping twee volwassenen en hun dochter doodschoot en vervolgens uit het leven stapte? Het zoontje van het gezin overleefde de feiten en blijft alleen achter.

Een gruwelijk tafereel was het, vrijdagochtend in het Maquoketa Caves State Park in Des Moines. In een tent op de camping werden rond 6.30 uur de levenloze lichamen van Tyler Schmidt (42), Sarah Schmidt (42) en hun dochtertje Lula (6) aangetroffen nadat er schoten gehoord waren. Alleen hun zoon Arlo (9) overleefde de feiten. Wat verder in bosrijk gebied werd het lichaam van een verdachte gevonden. Anthony Sherwin (23) had zichzelf om het leven gebracht met zijn vuurwapen.

Maar wat is er gebeurd in de tent van het gezin? Voor de politie is het op dit moment nog een groot vraagteken, klinkt het in Amerikaanse media. “We weten niet wat hiertoe geleid heeft en wat eraan is voorafgegaan. Het onderzoek heeft nog geen enkele link vastgesteld tussen de familie Schmidt en de verdachte.” Ook Adam Morehouse, de broer van Sarah Schmidt, zegt dat het gezin Sherwin niet kende. “Dit lijkt een volledig willekeurige daad”, zegt hij.

Er is een onderzoek ingesteld naar de feiten. De zoon van het gezin, Arlo, stelt het volgens familieleden goed en wordt door hen opgevangen. Met hem praten over de feiten zou nog niet gelukt zijn.