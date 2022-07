Twintiger die vluchtmisdrijf pleegde in Riemst opgesloten in gevangenis, slachtoffer nog in coma

Riemst

De 21-jarige jongeman uit Bilzen die zaterdagochtend vluchtmisdrijf pleegde in Vlijtingen is maandagmiddag door de Tongerse onderzoeksrechter aangehouden. Een 29-jarige man uit Riemst raakte bij het ongeval zwaargewond. Hij wordt nog altijd in coma gehouden.

LEES OOK. Man (29) kritiek aangetroffen langs bloedspoor na vermoedelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Riemst

De jongeman werd naar de gevangenis in Hasselt gebracht. Het onderzoek wordt voortgezet. Twee andere passagiers van de vluchtende auto werden in het weekend al vrijgelaten. Momenteel is nog altijd niet duidelijk wat er voorafging aan het ongeval. mm

LEES OOK. Ook bestuurder en tweede passagier gearresteerd na ongeval met vluchtmisdrijf in Riemst