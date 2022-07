SJOTCAST. ”Ferran Jutgla is maar 1m75, maar eigenlijk is hij de targetspits waar Club Brugge nog op zoek naar is”

De kop is eraf, op de Belgische voetbalvelden wordt er weer tegen een bal getrapt. En dus keert ook Sjotcast terug op haar vaste maandag. Deze keer in de aanbieding: Hoe een nietig scoreblokje onder de huid van Lars kruipt, waarom Yanko zichzelf een voetbalagenda wenst en waarom je volgens collega Jürgen Geril beter niet de Porsche van Nordin Jbari aanrijdt. Of best nooit een Porsche aanrijdt.