Bossen in lichterlaaie, evacuatie van vakantiegangers, jacht op ramptoeristen. De zomerbranden strooien letterlijk en figuurlijk roet in de Europese vakantieregio’s. Vooral in Spanje, Griekenland en Slovenië is het vechten tegen het vuur. In Frankrijk lijkt de toestand nu onder controle maar toch krijgen vakantiegangers beperkingen opgelegd.