Moeder en partner in beroep na veroordelingen voor fysieke en emotionele mishandeling tienerzoon Alexander, die uit het leven stapte

De zaak draait rond de dood van de 13-jarige Alexander, die in januari 2019 uit het leven stapte. Na zijn dood werd er een onderzoek geopend, waarin de adoptiemoeder van de jongen zich burgerlijke partij stelde. Volgens haar werd Alexander zodanig mishandeld door zijn biologische moeder en haar echtgenoot, dat hij besliste om uit het leven te stappen.

Geen verband

Op het proces vroeg de adoptiemoeder dan ook via haar advocaat om de biologische moeder en haar partner te veroordelen voor mensonterende behandeling ‘met de dood tot gevolg’, maar daar ging de rechtbank niet op in. Volgens de rechtbank is er geen verband aangetoond tussen het geweld dat het slachtoffer moest ondergaan en zijn uiteindelijke zelfdoding.

Het koppel werd wel veroordeeld voor mensonterende behandeling en belaging. Zo werd de jongen volgens de rechter sociaal geïsoleerd en voortdurend in de gaten gehouden. Het gebeurde dat de jongen zijn haren werden afgeschoren als bestraffing, waarna hij verplicht werd om zo naar school te gaan.

Fysieke mishandeling

De biologische moeder mishandelde Alexander ook fysiek, oordeelde de rechtbank. Ze had dat in de loop van het onderzoek zelf ook toegegeven. Daarenboven zaten in het dossier verschillende getuigenverklaringen over de vele blauwe plekken waarmee het slachtoffer vaak rondliep.

Het veroordeelde koppel heeft nu beroep aangetekend. “Ik ben onschuldig en ga er ook voor vechten”, klinkt het bij de partner van de biologische moeder.”

Een datum voor het proces in beroep is er nog niet.

