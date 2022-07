Trouwring van Elke na 16 jaar teruggevonden in de Ourthe door meisje (12): “Ik ging nog elk jaar zoeken, maar had de hoop opgegeven”

Verbazing alom, toen Elke vorige week plots door haar nonkel opgebeld werd over een ring met inscriptie ‘Elke en Karel’, die gevonden was in de Ourthe. Elke was daar zestien jaar geleden namelijk haar trouwring verloren tijdens een onweer. “Ik heb er nog kippenvel van”, zegt ze.

Zestien jaar. Zolang lag de ring van Elke Caes uit Wilsele op de bodem van de Ourthe nabij Maboge, in de provincie Luxemburg. Ze was net geen jaar getrouwd, toen ze hem kwijtspeelde tijdens een leefgroepkamp met kinderen tussen 4 en 18 jaar. “We waren met de kinderen van de leefgroep in het water aan het spelen met luchtmatrassen. Mijn vingers waren wat gekrompen door het koude water. Ik voelde de ring echt van mijn vinger vallen. Ik heb even in het water gezocht, maar er brak net een onweer uit. De kinderen in veiligheid brengen was dringender”, herinnert ze zich.

De dag erna keerde Elke terug naar de plek, met haar collega’s en de kinderen. Ze speurden de bodem af met zwembrillen en snorkels, maar zonder succes. Ook in de jaren nadien keerden Elke en haar gezin nog vaak terug. Maar de ring, die werd niet gevonden. “We dachten dat die kilometers ver meegesleurd zou zijn met de stroom, zeker na de overstromingen vorig jaar. Mijn man lachte er vorig jaar nog mee, dat hij wellicht al lang was opgegeten door een vis en dat de kans nog groter was dat ik die vis op mijn bord zou krijgen dan dat we de ring ooit nog zagen. We hadden de hoop al lang opgegeven”, zegt ze.

Gedeeld op Facebook

Maar alsof hij net als in Lord of the Rings wilde gevonden worden, sprong de ring een dikke week geleden in het oog bij de 12-jarige Jana uit het Nederlandse Bergambacht. En dat op ei zo na dezelfde plek als waar Elke hem verloor. Nog straffer: exact één dag voor hun zeventiende huwelijksverjaardag en op een moment dat Elke en haar familie er ook in de buurt waren. “Wij wisten het toen natuurlijk niet. Zonder sociale media hadden we het ook nooit geweten”, zegt ze.

Jana’s mama Linda zette dezelfde dag dat de ring gevonden werd nog een bericht op Facebook in de hoop de eigenares te vinden. Het bericht werd vorige week maar liefst 1.700 keer gedeeld. Toen Elke telefoon kreeg van haar nonkel over het bericht en de foto ging bekijken, herkende ze haar ring meteen. “Zelfs de drie diamantjes zaten er nog in”, zegt ze.

Kippenvel

Dit weekend – amper negen dagen na de vondst van Jana – keerden Elke, haar man Karel en hun dochter Limke terug naar Maboge om de ring bij de vinders te gaan ophalen, op de plek waar ze hem verloor. “Ze wilden hem opsturen, maar ik vond het veel te belangrijk om hen te ontmoeten”, zegt Elke. “Het is echt een ongelofelijk verhaal. Zoiets verwacht je toch niet, na zestien jaar. Ik krijg er nog kippenvel van. En de reacties via sociale media zijn ook geweldig”, zegt ze.

“Voor ons was het een heerlijk gevoel om deze ring te mogen overhandigen”, zegt ook Linda. “Een heel bijzonder moment, dat we ons leven lang zullen herinneren. En er gaan nog veel pintjes op gedronken worden.” Elke bedankte Jana met een grote zak snoep en een centje. De ouders kregen een fles champagne. “We hebben afgesproken om elkaar volgende zomer opnieuw te ontmoeten op de plek waar de ring verloren én na zestien jaar gevonden werd”, zegt ze.

De ring blijft voortaan veilig thuis in de kast. — © if

En de ring? Die zal Elke nooit meer dragen. “Ik wil hem nooit meer kwijtraken”, zegt ze. “Vlak nadat ik hem verloren was, hebben we een nieuwe zelfde ring laten maken. Die blijf ik dragen. Maar de originele, die blijft veilig thuis op de kast. Hij krijgt een ereplaats en zal voor eeuwig gekoesterd worden.”