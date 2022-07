Heusden-Zolder/Aarschot

Bij de zware brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot bood ook agent Tom Maris (34) uit Heusden-Zolder hulp. Samen met Kenny Mathues (32) uit Kortenaken – ze zijn collega’ s bij de politiezone Hageland – hielp hij bewoners evacueren. Reden genoeg voor de politiezone om hen in de bloemetjes te zetten.