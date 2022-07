Europa geeft groen licht voor Belgische taxshelter voor videogames

De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de Belgische taxshelter voor de game-industrie. Dat laat de Commissie maandag weten in een mededeling.

Zeven jaar geleden had de Europese Commissie al groen licht gegeven voor een taxshelter voor de filmindustrie. Dat regime, dat fiscale voordelen verleent aan bedrijven in België die investeren in de productie van audiovisuele werken, heeft die industrie een flinke duw gegeven. Het systeem bestaat ook voor de podiumkunsten.

Ons land besloot jaren geleden om ook voor de game-industrie een taxshelter uit te werken, maar die uitbreiding bleek allesbehalve een evidentie: omdat het om een vorm van staatssteun gaat moet de Europese Commissie haar zegen geven, maar die startte afgelopen voorjaar een diepgaand onderzoek omdat de Europese concurrentiewaakhond eraan twijfelde of het gunstregime voor games wel strookte met de Europese staatssteunregels.

Investeringen

De Europese Commissie geeft nu uiteindelijk wel groen licht, omdat België de voorwaarde dat de investeringen op Belgisch grondgebied moeten worden gerealiseerd, heeft laten varen. Alle uitgaven in de Europese Economische Gemeenschap voor goederen en diensten gelieerd aan videogames komen nu in aanmerking voor de taxshelter.

Bovendien moeten producenten waken over het “culturele karakter” van de games. Het regime loopt tot 31 december 2027 en houdt 36 miljoen euro aan staatssteun in. De taxshelter voor videogames gaat in op 1 januari volgend jaar.