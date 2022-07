Makaken vielen deze maand al 42 mensen aan in Japanse stad Yamaguchi: autoriteiten kunnen dieren niet vangen

In de Japanse stad Yamaguchi, in het westen van het land, hebben apen sinds begin juli 42 mensen verwond. Lokale autoriteiten patrouilleren al sinds de eerste aanvallen, maar zijn er tot dusver niet in geslaagd een makaak te vangen. Ze weten niet of het om een aparte groep gaat die bijzonder agressief is, of dat het om een algemene gedragswijziging gaat bij de apen.