Daar is het Referee Department al: “Gent had twee strafschoppen moeten krijgen”

Het Referee Department heeft na de eerste speeldag van de nieuwe voetbalcompetitie al twee fouten van de wedstrijdleiding moeten toegeven. Gent had vrijdagavond op het veld van Standard (2-2) een strafschop verdiend na handspel van Renaud Emond én na de tussenkomst van Standard-doelman Arnaud Bodart op Jordan Torunarigha.

“Tijdens de wedstrijd Standard tegen Gent trapt Sven Kums een vrije trap rechtstreeks naar doel”, legt woordvoerder Frank De Bleeckere uit in een video. “De bal raakt de elleboog van Standard-speler Emond in het strafschopgebied en gaat in hoekschop.”

“Het Referee Department vindt dat het contact van de bal met de elleboog van de Standard-speler moet bestraft worden met een strafschop voor Gent en een gele kaart voor Emond. De Standard-speler maakte een duidelijke beweging met de elleboog naar de bal en maakt daardoor zijn lichaam onnatuurlijk breder. Er wordt bij deze situatie ook een VAR-interventie verwacht.”

“Roekeloze fout” Bodart

Ook voor de fout van Arnaud Bodart op Jordan Torunarigha had Gent een strafschop verdiend. Dat wordt niet in een video, maar op de website van de voetbalbond bevestigd. De doelman van Standard kwam te laat op een hoge bal en raakte de Gent-verdediger hard met zijn vuist, maar scheidsrechter Lawrence Visser vond het geen strafschop.

“Wanneer de bal buiten gaat in hoekschop bekijkt de VAR de beelden en besluit niet in te grijpen”, klinkt het. “Het Professional Refereeing Department verwacht bij deze situatie een VAR-interventie en een strafschop voor KAA Gent. Zelfs als de doelman de bal raakt, beschouwt het Professional Refereeing Department dit contact als een roekeloze fout die de fysieke integriteit van de aanvaller in gevaar brengt.”

Torunarigha werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoeken, maar die brachten geen verontrustende zaken aan het licht. De Duitse verdediger mocht al snel weer naar huis.