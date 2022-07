Brexit begint zwaar te wegen op Britse restaurants

De gevolgen van de brexit en de stijgende kosten van het levensonderhoud beginnen zwaar te wegen op heel wat restaurants in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal faillissementen is vorig jaar met bijna tweederde (64 procent) gestegen, concludeerde het accountancykantoor UHY Hacker Young na een analyse. Waren er in 2020/21 nog 856 restaurants die het faillissement aanvroegen, dan waren er dat het daaropvolgende jaar al 1.406.