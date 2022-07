Het apenpokkenvirus verspreidt zich aan een sneltempo. De WHO trok dit weekend nog aan de alarmbel en waarschuwde voor een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. In België werden er volgens de jongste cijfers al 311 besmettingen vastgesteld. Is ons land klaar om het nieuwe virus het hoofd te bieden? Steven Van Gucht schetst de situatie.