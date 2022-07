Ex van neergestoken moeder die 10 jaar geleden hun tweeling verdronk reageert: “Ik vrees nog elke dag represailles”

Exact tien jaar geleden verdronk zijn ex-vrouw Sophie V. (45) zijn twee dochtertjes op Curaçao. Vandaag ligt zij in het ziekenhuis omdat ze door een man werd aangevallen met een mes. Meteen keken veel mensen in de richting van Jochen Maes (47), de vader van haar twee vermoorde kindjes. Compleet onterecht, zeggen zowel de politie als hijzelf. “Ik heb hier niets mee te maken. Maar ik begrijp nog steeds niet dat zij niet is opgenomen.”