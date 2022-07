Schorsingsvoorstel van één speeldag en 1.000 euro boete voor Genk-keeperstrainer Guy Martens na rode kaart tegen Club

Guy Martens, keeperstrainer bij Racing Genk, heeft na zijn uitsluiting van zondag in de slotfase van het duel op bezoek bij Club Brugge (3-2), op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League, een schorsingsvoorstel van één speeldag effectief en een boete van 1.000 euro gekregen van het Bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo werd maandag bekendgemaakt.

Na een strafschopfase in de blessuretijd waaruit blauw-zwart de winnende treffer kon scoren, gooide Martens een flesje water op de grond. “Toen hij daarvoor een gele kaart ging krijgen, trok hij naar de kleedkamers”, klinkt het in het verslag. “Na verschillende aanmaningen, kwam hij eindelijk terug op het veld. Op dat moment hebben we hem gezegd dat zijn houding niet respectvol was tegenover de scheidsrechter en dat hij het veld niet mocht verlaten terwijl hij heel goed wist dat hij een gele kaart zou krijgen. Om deze redenen hebben we hem een rode kaart gegeven en hem uitgesloten van de neutrale zone.”

Voor Martens was het nog maar de eerste uitsluiting in zijn carrière. Als hij het schorsingsvoorstel aanvaardt, mist hij de competitiewedstrijd van komend weekend tegen Standard.