Prins Gabriël slaagt voor toelatingsexamen en start opleiding aan militaire school

De oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde is geslaagd voor alle onderdelen van het toelatingsexamen, klinkt het. “De medische, psychotechnische en sportieve proeven en de academische tests voor wiskunde, Nederlands en Frans”, aldus het Paleis.

De prins, die 19 wordt op 20 augustus, rondde onlangs zijn vooropleiding van een jaar af aan het National Mathematics & Science College in Warwickshire. Aan de KMS zal hij de opleiding sociale en militaire wetenschappen volgen in het Nederlands, en zal hij deel uitmaken van de 162ste promotie.

Prins Gabriël is de tweede in de lijn voor de troonopvolging, na zijn oudere zus Elisabeth. Zij rondde in 2020-2021 het eerste jaar van de opleiding sociale en militaire wetenschappen af, eveneens in het Nederlands.