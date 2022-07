Twee doden bij schietpartijen in de buurt van Vancouver: verdachte leek daklozen te viseren

Twee mensen zijn gedood en twee anderen gewond geraakt bij verschillende schietpartijen maandagochtend in Langley, in de buurt van Vancouver, in het westen van Canada. Dat meldt de politie, die de dader doodgeschoten heeft.

“Ik kan bevestigen dat vier mensen neergeschoten werden”, aldus politiechef van Langley Ghalib Bhayani tijdens een persconferentie. “Twee slachtoffers overleefden de schietpartij niet, een gewonde vrouw bevindt zich in kritieke toestand. De dader werd door de ordediensten doodgeschoten.”

De inwoners van Langley, een stad met 130.000 inwoners op een veertigtal kilometer ten zuidoosten van Vancouver, kregen maandagochtend rond 6.15 uur lokale tijd een eerste waarschuwing van de overheid via hun gsm waarin melding gemaakt werd van verschillende schietpartijen in de stad Langley en één “incident” in het naburige Township of Langley. In het bericht stond ook de beschrijving van een verdachte.

In een tweede noodbericht dat een uur later verstuurd werd naar de bewoners stond dat de verdachte “geen dreiging meer vormde”, maar dat mensen de omgeving nog steeds moeten vermijden.

Daklozen

Iets voor 7 uur was de verdachte gevat; aanvankelijk klonk het dat hij opgepakt werd, maar later meldde de politie dus dat hij doodgeschoten werd. Het gaat om een man. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde, maar daar heeft het alle schijn van.

Volgens Canadese media zou de dader daklozen geviseerd hebben, maar dat wordt nog onderzocht en kan de politie nog niet bevestigen.

De slachtoffers zijn in ieder geval dakloos. Bij Canadese media zeggen daklozen bang te zijn. Zij zeggen ook dat ze zagen hoe een dakloze gereanimeerd moest worden.

De politie identificeerde drie plaatsen delict, op enkele kilometers van elkaar. Op een van de locaties waren er volgens CBC minstens negen kogelgaten te zien in een politiewagen.

