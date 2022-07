Pieter en zijn vrienden moeten urenlang wachten op Thalys in Parijs, daarna volgt chaos in Brussel: “Hallucinant hoe slecht dit geregeld was”

Het lange weekend boordevol problemen bij de Thalys-treinen is zondagavond in Brussel op een ferme valse noot geëindigd. Pieter Rombouts (39) en zijn vrienden konden pas met uren vertraging en een totaal gebrek aan informatie terugkeren uit Parijs, en in Brussel werd het nog chaotischer. “Ik heb zelfs iemand zien flauwvallen. Het is hallucinant hoe slecht dit geregeld was.” Ook andere reizigers klagen op sociale media, Thalys verontschuldigt zich.