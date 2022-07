Salvini trekt campagne voor vervroegde Italiaanse verkiezingen op gang: “Ik eet worst en ik zweet”

“Ik scheer me, ik draag korte broeken, ik eet worst en ik zweet.” Dat zei de Italiaanse rechtse politicus Matteo Salvini (Lega) maandag op de eerste dag van de verkiezingscampagne. Salvini vindt dat zijn centrumlinkse rivaal Enrico Letta (PD) een afstandelijke academicus is. Zelf vindt hij dat hij een man van het volk is. “En niet zoals die van de PD die nooit zweten.” Letta reageerde op Twitter met de vraag: “Als de campagne zo begint, hoe zal het dan eindigen?”.