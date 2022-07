Topfavoriet versus rookgordijn: Zweden gaat met ‘verdwenen sterspeelster’ op EK vrouwenvoetbal nog stapje verder tegen Engeland

Engeland en Zweden ruiken hun kans om geschiedenis te schrijven vanavond in de halve finale van het EK vrouwenvoetbal. Het palmares van de Engelsen is nog blanco, voor de Zweden is het al 38 jaar geleden dat ze het toernooi konden winnen. Het gastland lijkt favoriet, maar de Scandinaviërs werpen zo’n stevig rookgordijn op dat zelfs de Zweedse media zich vragen beginnen stellen.