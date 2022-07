En dit ging net zijn seizoen worden: Genks toptalent Luca Oyen out tot 2023 met afgescheurde kruisband

Barslechte tijding voor Racing Genk en Luca Oyen. De 19-jarige Maaslander, het paradepaardje van de jeugdacademie, blijkt zondag in Brugge een ernstige blessure te hebben opgelopen.

Uit een scan, genomen op maandagnamiddag, blijkt dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd. Eerstdaags wordt de youngster geopereerd. Wellicht zal hij in het beste geval pas weer beschikbaar zijn voor KRC Genk in het voorjaar van 2023. Een serieuze aderlating. (rco)