Nu Amerikanen zijn vertrokken, maken de Russen Coca-Cola, Fanta en Sprite zelf

Dan doen we het wel zelf. Zo moeten de Russen geredeneerd hebben nadat The Coca-Cola Company het land verliet naar aanleiding van de inval in Oekraïne. Ochakovo springt nu in het gat en lanceerde gisteren een alternatief. In plaats van Coca-Cola maakt de Russische drankenproducent CoolCola, Fanta wordt vervangen door Fancy en Sprite door Street.

Ochakovo produceert ook kvas. Dat is een typisch Russische drank op basis van granen, ook wel kinderbier genoemd. Het is niet de eerste keer dat de Russen de populaire frisdrankjes proberen te imiteren. Eerder deed de Slavda Group een poging met Grink Cola. En de Sytyvkarpivo-brouwerij lanceerde Komi Cola. Een succes werd het niet. De Russen kloegen over de slechte smaak.