De virtuele wonderkinderen van Anderlecht: hoe Football Manager de laatste jaren de inspiratiebron bij uitstek lijkt bij paars-wit

Fabio Silva (20) is de nieuwe chouchou van Anderlecht, maar wat heeft hij gemeen met andere Brusselse versterkingen? Wel, een handvol RSCA-aanwinsten waren ooit wonderkinderen in het computerspel Football Manager. Fabio Silva, Sebastiano Esposito, Sergio Gomez, Joshua Zirkzee: wie virtueel voetbalt, kende hen al lang voor hun doorbraak. Is de game Football Manager een inspiratiebron?