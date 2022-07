Neen, Club Brugge en Milan zijn er nog altijd niet uit. De Italianen kunnen wachten – zij zijn het gewend om te pokeren –, maar wat gaat er nu om in het kopje van Charles De Ketelaere (21)? We vroegen het aan ervaringsdeskundigen, die hem ook goeie raad geven. “Het is belangrijk dat hij er niet zijn voeten aan gaat vegen.”