BBC-fotograaf beweert foto te hebben van prins Andrew “die Brits koningshuis zware schade kan berokkenen”

Een Britse fotograaf beweert een oude foto van prins Andrew in zijn bezit te hebben die de omstreden prins en het Britse koningshuis nog meer schade zouden berokkenen dan nu al het geval is. De prins zelf weigert te reageren, maar er wordt flink gespeculeerd over waar de man het over zou kunnen hebben.

Rust is prins Andrew niet gegund. Van het ene stormpje sukkelt de Britse prins in het volgende schandaal sinds de zaak rond Jeffrey Epstein steeds duidelijker aan hem gelinkt wordt. De voorbije dagen gaat de naam van de prins weer vlot over de tongen: het Verenigd Koninkrijk is in de ban van een foto die nog maar heel weinig mensen gezien hebben.

Het beeld is gemaakt door BBC-fotograaf Mark Harrison, vertelde een anonieme bron aan The Mirror. Wat er precies op te zien is? Dat wil niemand zeggen. Maar Harrison liet zelf al verstaan dat “prins Andrew en de Koninklijke familie beschaamd zouden zijn” als het publiek gemaakt werd. Meer zelfs: “De foto zou een gigantisch probleem vormen voor het koningshuis.”

Een bron binnen Newsnight, het BBC-programma dat in 2019 een interview had met de prins waar hij een bijzonder slechte beurt maakte en zich in nesten praatte, bevestigt het bestaan van de foto bij The Mirror en zegt dat zijn mond openviel van verbazing toen hij het beeld zag. “Als het zonder context verspreid geraakt, kan dit heel erg zijn”, klonk het nog.

De prins heeft naar verluidt al meermaals duidelijk gemaakt dat hij niet wil dat de foto ooit openbaar gemaakt wordt. Dat is voorlopig niet gebeurd, maar het is niet uitgesloten dat de foto wel een rol zal spelen in de verfilming van het beruchte interview. Hugh Grant zou mogelijk de hoofdrol gaan spelen in die prent, en wat op de foto te zien is zou daar wel te zien kunnen zijn volgens The mirror. Maar nogmaals: wat het precies is, is voorlopig een geheim. De prins weigerde zelf alle commentaar, net als zijn entourage.

Prins Andrew ligt al enkele jaren onder vuur voor de band die hij gehad zou hebben met de voor misbruik veroordeelde Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein. De 61-jarige Britse prins werd er door Virginia Giuffre (38) van beschuldigd dat hij haar seksueel misbruikt had toen ze nog minderjarig was, en dat dat gebeurde na tussenkomst van Maxwell. Haar klacht leidde niet tot een rechtszaak, want ze troffen een schikking waardoor de rechter zich niet moest uitspreken.