Ruud Vormer moet niet meer op speelkansen rekenen: Club Brugge kiest vol voor Casper Nielsen en de toekomst

Ruud Vormer (34) begon in de competitieopener tegen RC Genk in de basis, maar zijn situatie is duidelijk. Nu Casper Nielsen (28) er is, moet de aanvoerder van Club Brugge niet meer op speelkansen rekenen. Dat werd ook met hem doorgesproken.

Na een moeilijk seizoen, waarin hij zowel onder Clement als Schreuder op de bank belandde, was Vormer tijdens de voorbereiding op de nieuwe jaargang weer een vaste waarde. Niet dat hij daardoor al begon te dromen. Voor aanvang van het seizoen werden heldere afspraken met hem gemaakt. Ook Carl Hoefkens zat er toen bij, om een nieuwe ongemakkelijke situatie zoals begin vorig seizoen onder Clement te vermijden.

Het was zonneklaar dat Vormer vanaf de komst van een nieuwe ‘acht’ plaats zou moeten ruimen. En nadat Nielsen had getekend, vond er vorige week voor de zekerheid een extra gesprek plaats, waarin dat werd bevestigd. De reden dat Nielsen zondag nog niet aan de aftrap stond, was dat hij nog maar een paar keer had meegetraind. Vanaf komend weekend tegen Eupen is hij titularis.

Transfervrij vertrek

Het gaat echter niet alleen over Nielsen. Bij blauw-zwart trekken ze ook de kaart van de jeugd. Op Vormers positie kloppen Lynnt Audoor (18) en Cisse Sandra (18) op de deur en een rijtje lager Noah Mbamba (17) evenzeer. Bovendien bestaat de kans dat er nog een middenvelder bijkomt. Er moest maar eens een absolute topper beschikbaar komen – de situatie van Sander Berge (24) bij Sheffield United wordt bijvoorbeeld al een hele tijd in de gaten gehouden.

Vormer is net begonnen aan zijn negende seizoen in Brugge, maar nu hij niet meer in de sportieve plannen past, valt het nog te bezien of hij dit laatste contractjaar zal uitdoen. Hij beseft net als Club dat een vertrek het beste zou zijn. Naar het buitenland mag hij transfervrij weg, maar er moet wel eerst een interessante ploeg of lucratieve deal opduiken. Want aangezien hij zich uitstekend voelt in Knokke, gaat hij niet voor niks verhuizen.