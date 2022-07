Twee doden, meerdere gewonden bij schietpartij in Los Angeles

Bij een schietpartij in een park in Los Angeles zijn zondagnamiddag twee mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten meerdere personen gewond.

De schietpartij vond even voor 16 uur plaats in de wijk San Pedro, in het grote Peck Park. Volgens getuigen waren op verschillende plekken in het park, waar onder meer een autoshow en baseballmatch bezig waren, schoten te horen.

Zeven slachtoffers – vier mannen en drie vrouwen – werden naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht. Fox News zag hulpverleners iemand proberen te reanimeren, schrijft het. De brandweer van Los Angeles bevestigde dat minstens drie slachtoffers schotwonden hadden. Later maakte de dienst bekend dat twee personen overleden waren.

Er wordt uitgegaan van meerdere schutters. Er zouden nog geen arrestaties verricht zijn, maar de politie van Los Angeles zegt dat het niet gaan om een “actieve schutter” situatie. Dat betekent volgens Fox News gewoonlijk dat het om bendegeweld gaat. Fox bericht dat getuigen verklaren dat de autoclubs een wapenstilstand hadden die niet gerespecteerd werd door de initiële schutter.