Zwartgeblakerde muren en kapotte plafonds: schade na brand in woonzorgcentrum Aarschot is enorm

Muren zwartgeblakerd, kapotte plafonds en bluswater dat naar beneden sijpelt. De schade na de brand in het woonzorgcentrum in Aarschot is enorm. Het sporenonderzoek in het gebouw is intussen afgerond. Maar zicht op een mogelijke verdachte is er nog niet.

Vrijdagavond stond het woonzorgcentrum Sint-Rochtus in Aarschot in lichterlaaie. Vlammen sloegen door de ruiten en de kamers vulden zich met rook. De materiële schade, vooral op de tweede verdieping, is groot, zo blijkt uit beelden die onze fotograaf er gisteren schoot.

Daar werd het vuur aangestoken, in de technische ruimte, waar ook de zekeringenkast helemaal uitbrandde. Verschillende muren zijn zwartgeblakerd, plafonds hangen halfstok, kussens slingeren in het rond. Her en der sijpelt er nog bluswater naar beneden.

Kussen liggen in de deuropeningen van de kamers, een signaal dat de bewoner geëvacueerd werd — © André Verhoeven

162 bewoners - allemaal zwaar hulpbehoevend - konden geëvacueerd worden. Zij zijn ondertussen naar verschillende ziekenhuizen in Antwerpen en woonzorgcentra in de buurt van Aarschot overgebracht. Wellicht zullen ze nog zeker tot het einde van deze week op hun tijdelijke verblijfplaats moeten blijven.

De felle brand eiste het leven aan één bewoner, de 88-jarige Jef Bruyninckx. Ook een andere bewoonster is er nog ernstig aan toe. Zij ligt nog steeds op intensieve zorg.

Nu hangt er een doek voor, maar de brandweer snelde het gebouw binnen via een raam op het gelijkvloers — © André Verhoeven

De eerste verdieping en het gelijkvloers van het centrum waren zondag al vrijgegeven. Familieleden van bewoners op die verdiepingen, konden al spullen komen ophalen. Omdat de brand gestart is op de tweede verdieping, in afdeling De Kolk, werd daar nog extra onderzoek gevoerd. Dat sporenonderzoek is ondertussen afgerond.

Het parket wil voorlopig niet communiceren over de zaak. Maar een spoor naar een mogelijke verdachte is er nog niet. Opmerkelijk is dat eerder vorige week het brandalarm twee keer is afgegaan. Telkens was het loos alarm. Waarom het afging, wist niemand. Het gerecht onderzoekt waarom dat gebeurde.

