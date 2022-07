Washington overweegt gevangenenruil tussen België en Iran te saboteren

De Iraanse diplomaat Assadollah Assadi (50) is vorig jaar door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel omdat hij een aanslag plande tegen een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Villepinte bij Parijs. Dat proces vond plaats in België omdat de twee bommenleggers die hij in juli 2018 op pad had gestuurd in Wilrijk woonden. Zelf was Assadi verbonden aan de Iraanse ambassade in Oostenrijk. Uit een analyse van zijn reisgedrag en een schriftje met contactgegevens bleek dat hij slapende cellen in heel Europa aanstuurde.

De federale regering overweegt Assadi terug te geven aan Iran in een poging de gevangengenomen Belgische ontwikkelingswerker Olivier Vandecasteele (41) en mogelijk ook de Zweeds-Iraanse VUB-docent Ahmadreza Djalali vrij te krijgen. Daartoe heeft het parlement al ingestemd met een verdrag.

In antwoord op een kortgeding van de Iraanse oppositiegroepering NCRI (de Nationale Raad van het Iraanse Verzet) verbood het Brusselse hof van beroep de regering vrijdag nog om Assadi over te dragen, op straffe van een dwangsom van een half miljoen euro. Maar dat verbod is niet definitief.

Ook de VS zouden zich dus verzetten en zelfs overwegen om Assadi’s uitlevering te vragen. Dat is juridisch mogelijk, omdat hij ook Amerikanen viseerde.