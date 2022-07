Myanmar executeert voor het eerst in decennia vier activisten

De militaire junta greep vorig jaar de macht en veroordeelde sindsdien tientallen activisten ter dood, maar het land had al decennia geen doodstraf meer uitgevoerd. Vorige maand kondigde de junta aan van plan te zijn de doodstraffen uit te gaan voeren, wat tot grote internationale verontwaardiging leidde. Zo noemde VN-chef António Guterres het besluit een “flagrante schending van het recht op leven, vrijheid en veiligheid”.

De vier geëxecuteerde activisten werden vervolgd wegens “brute en onmenselijke terroristische daden”, schrijft de krant Global New Light of Myanmar maandag.

Phyo Zeya Thaw, een hiphopartiest die in 2015 als lid van Aung San Suu Kyi’s NLD-partij in het parlement werd gekozen, werd door de junta beschuldigd van aanvallen op leden van het regime. Zo zou hij in augustus met een vuurwapen een trein in Yangon hebben aangevallen, waarbij vijf politieagenten gedood werden. Hij werd in november veroordeeld onder de nieuwe antiterrorismewetten van het land.

De prominente democratie-activist Kyaw Min Yu kreeg hetzelfde vonnis.

De twee andere activisten die zijn geëxecuteerd waren veroordeeld omdat ze een vrouw zouden hebben vermoord van wie ze dachten dat ze een informante van de junta was.