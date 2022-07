Britse kandidaat-premiers Truss en Sunak voeren bits eerste debat: “Agressief mansplainen”

In het eerste rechtstreekse debat tussen Liz Truss en Rishi Sunak, georganiseerd door de BBC, clashten de twee over hun plannen voor de Britse economie. Sunak, een van de eerste regeringsfunctionarissen die opstapten om Johnson naar de uitgang te dwingen, had als minister van Financiën de belastingen tot op het hoogste niveau in zeventig jaar gebracht. Hij wil focussen op een begrotingsevenwicht en zou de staatsschuld zo snel mogelijk willen afbetalen. Truss, die op post bleef als buitenlandminister, wil daarentegen de belastingen onmiddellijk verlagen om de economie een boost te geven. Ze zei dat in haar plan binnen drie jaar begonnen zou worden met het terugbetalen van de schulden.

“Dat is gewoon niet waar”, repliceerde Sunak. Hij beschuldigde Truss ervan een “sugar rush op korte termijn” te willen die gevolgd zou worden door een crash, met hogere inflatie en interesten. “Je beloofde bijna 40 miljard pond aan ongefinancierde belastingverlagingen, 40 miljard pond meer leningen.” Ze zou die op “de kredietkaart van het land” zetten en de rekeningen die zij niet willen betalen doorgeven aan “onze kinderen en kleinkinderen”, wat “niet moreel” is. “Ik denk niet dat het juist is, ik denk niet dat het verantwoordelijk is en het is zeker niet Conservatief.” Truss zou “duizenden ponden aan hypotheken toevoegen en miljoenen mensen in miserie storten”.

Truss “gelooft niet in die negatieve taal”. Ze noemde Sunaks uitspraken angst zaaien en “project Fear”, een term die door het Leave-kamp werd gebruikt tijdens de Brexit-campagne. Sunak wees er fijntjes op dat Truss aanvankelijk een ‘Remainer’ was. Zij beschuldigde hem er op haar beurt van het land in een recessie te zullen storten. “De economie doen crashen om een schuld sneller af te betalen is een enorme fout”, die door iedereen in heel het VK gevoeld zou worden. Ze zou niet aarzelen om in te gaan tegen de “orthodoxie” van Financiën en wees erop dat geen enkele andere grote economie momenteel de belastingen verhoogt.

Ook over China gingen de twee kandidaten in de clinch. Sunak had de dag voordien te kennen gegeven dat hij een harde lijn wil voeren tegen China, maar Truss wees erop dat Financiën vorige maand nog pleitte voor nauwere economische banden. Sunak hekelde dan weer dat Truss sprak over een “gouden tijd” tussen China en het Verenigd Koninkrijk. “Ik denk dat dat bijna een decennium geleden was”, antwoordde Truss gepikeerd.

Waar beiden het wel over eens waren: dat Boris Johnson geen rol zou hebben in hun regering. Johnson had al gehint dat hij graag een politieke comeback zou maken en zelfs als leider van de Conservatieven naar de volgende verkiezingen wil trekken. “Ik ben zeker dat hij vocaal zal zijn, maar hij zal geen deel uitmaken van de regering”, aldus Truss. Ze zei zelfs sterk te vermoeden dat hij geen toekomstige rol zou willen in de regering. “Hij heeft een welverdiende pauze nodig.” Sunak strooide net als Truss nog wel wat lof over Johnson, maar benadrukte: “Genoeg is genoeg”. “Ik dacht dat alle dingen die op het vlak van gedrag gebeurden niet juist waren. En we hadden duidelijk verschillende opvattingen op het vlak van economie.”

Sunak, die achterop ligt in de polls, onderbrak Truss herhaaldelijk tijdens het debat of praatte over haar heen. Hij werd door een woordvoerder van Truss achteraf beschuldigd van “mansplainen”. “Rishi Sunak heeft vanavond bewezen dat hij niet geschikt is voor de functie. Zijn agressieve mansplainen en schreeuwerige privateschoolgedrag is wanhopig, ongepast en een geschenk voor Labour.”

Voor het debat had minister van Cultuur, Media en Sport Nadine Dorries Sunak ook al weggezet als een snob met een maatpak van 3.500 pond en Prada-schoenen van 450 pond, terwijl Truss oorringen van zo’n 4,5 pond uit Claire’s draagt. Gevraagd daarnaar tijdens het debat, zei Truss: “Ik heb geen problemen met hoe duur andermans kleren zijn. Ik vind eigenlijk dat Richi een heel goed geklede man is. Ik ben een grote bewonderaar van zijn stijl. Ik ga hem geen modeadvies geven.”

In polls na het debat vond een kleine meerderheid van de kijkers dat Sunak het meest overtuigde, maar bij Conservatieven - die een opvolger voor Johnson moeten kiezen - kwam Truss als duidelijke winnaar naar voren. Sunak bleek het vooral goed te doen bij Labour-kiezers, niet zijn doelpubliek. Volgens oppositiepartij Labour waren beide kandidaten erin geslaagd om tijdens het debat het voorbije werk van de Conservatieve regering af te kraken.