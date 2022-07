Ghislaine Maxwell overgebracht naar laag beveiligde gevangenis in Florida om celstraf van 20 jaar uit te zitten

Ghislaine Maxwell tijdens haar proces in New York eind juni. — © AP

Ghislaine Maxwell is overgebracht naar een federale gevangenis in de Amerikaanse staat Florida, om er een celstraf van 20 jaar uit te zitten voor haar betrokkenheid bij het misbruik van minderjarigen door Jeffrey Epstein. Dat heeft het bevoegde agentschap bekendgemaakt.

Maxwell (60) werd vrijdag overgebracht naar een laag beveiligde gevangenis nabij de stad Tallahassee, in het noorden van de staat. De vrouw werd sinds 2020 vastgehouden in een gevangenis in Brooklyn.

Maxwell werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 240 maanden , volgens de rechter omdat ze “rechtstreeks, herhaaldelijk en gedurende vele jaren deelnam aan een afschuwelijk plan om meisjes te verhandelen en te misbruiken.” Maxwell tekende donderdag officieel beroep aan tegen dat vonnis.