Japan executeert dader van Akihabara-bloedbad

In Japan is de man terechtgesteld die in 2008 zeven mensen vermoordde tijdens een mesaanval in Tokio. Dat schrijft de BBC.

Tomohiro Kato (39) was 25 toen hij met een vrachtwagen inreed op een menigte in het Akihabara-district van de Japanse hoofdstad, daarbij kwamen drie mensen om het leven. Daarna stak hij met een mes vier mensen dood en verwondde acht anderen.

Kato gaf tijdens zijn proces toe dat hij handelde uit woede over online pesterijen. Zijn proces lokte destijds in Japan een fel debat uit over de gevaren van het internet en de tekortkomingen in de mentale gezondheidszorg voor jonge mensen.

Kato werd dinsdag opgehangen in een gevangenis in Tokio. Het gaat om de eerste terdoodveroordeelde die dit jaar werd geëxecuteerd in het land. Er bevinden zich nog zo’n 100 terdoodveroordeelden in Japanse gevangenissen.