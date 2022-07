Genk aanvaardt schorsingsvoorstel niet voor keeperstrainer Guy Martens na rode kaart tegen Club Brugge

LEES OOK. Voor het eerst in 25 jaar als keeperstrainer: Guy Martens slikt rode kaart

Nog even recapituleren. Na een penaltyfase in de blessuretijd, waaruit blauw-zwart de winnende treffer kon scoren, gooide de Genkse keeperstrainer een flesje water op de grond. “Toen hij daarvoor een gele kaart ging krijgen, trok hij naar de kleedkamers”, klinkt het in het verslag. “Na verschillende aanmaningen, kwam hij eindelijk terug op het veld. Op dat moment hebben we hem gezegd dat zijn houding niet respectvol was tegenover de scheidsrechter en dat hij het veld niet mocht verlaten terwijl hij heel goed wist dat hij een gele kaart zou krijgen. Om deze redenen hebben we hem een rode kaart gegeven en hem uitgesloten van de neutrale zone.”

Bij KRC Genk aanvaardt men deze sanctie niet. De versie van Guy Martens over het incident is enigszins anders. Hij wilde zich naar de kleedkamer begeven om daar een armband op te halen, nodig om zich in de neutrale zone op te houden. De vierde ref had hem erop attent gemaakt dat die ontbrak. Daarover is er in het verslag niks terug te vinden. Voor Martens was het nog maar de eerste uitsluiting in zijn carrière in zijn hoedanigheid van keeperstrainer. Dinsdag buigt het disciplinair comité zich over deze zaak. Die zal een strafmaat bepalen, waartegen Genk eventueel nog in beroep kan gaan.