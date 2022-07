Paul Pogba al tot oktober aan de kant bij Juventus? Toptransfer kampt na één oefenmatch met knieblessure

De Franse middenvelder zal nu bij een orthopedist langsgaan, aldus de Oude Dame. Hij zou de blessure op training opgelopen hebben. Volgens de toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport zal hij twee maanden out zijn, tot eind september of begin oktober. Hij zou zo zeven matchen missen, waaronder de eerste twee speeldagen in de Champions League en de competitiestart in Italië. Juve opent zijn seizoen op 15 augustus met een thuismatch tegen Sassuolo.

Juventus, momenteel op stage in de VS, verlaat maandag Californië en trekt zonder Pogba naar Dallas (Texas), waar dinsdag (plaatselijke tijd) een vriendschappelijk duel met FC Barcelona op het programma staat.

Vrijdag speelde de 29-jarige Pogba in Las Vegas (Nevada) tegen het Mexicaanse Chivas (2-0 zege) zijn eerste duel sinds zijn terugkeer naar Juve. De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.