Omstreden dominee wordt midden in misviering beroofd van ruim 1 miljoen dollar aan juwelen

In Brooklyn, New York, is dominee Lamor M. Whitehead beroofd van zijn juwelen tijdens een misviering. Drie gewapende mannen vielen binnen tijdens de dienst die live te volgen was op Facebook. De predikant en zijn vrouw moesten hun juwelen afgeven: samen waren die meer dan 1 miljoen dollar waard. De 44-jarige dominee ligt al jaren onder vuur vanwege zijn extravagante levensstijl. Hij loofde een beloning van 50.000 dollar uit voor wie meer informatie over de overvallers kan verschaffen. Heel wat mensen denken dat de overval een manier is om de verzekering op te lichten.