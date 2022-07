Nooit te oud om te coachen: Belgische voetballegende René Desaeyere (74) kiest voor nieuwe uitdaging in Thailand

Zijn leeftijdsgenoten kiezen al snel voor een verblijf aan de kust of aan de Spaanse costa’s, maar dat is niets voor René Desaeyere. Aan de vooravond van zijn 75ste verjaardag gaat de Antwerpse voetballegende een nieuw sportief avontuur aan in Thailand. Zijn woning in Brasschaat ruilde hij in voor een appartement aan het strand van badplaats Hua Hin. “Deze keer ga ik de Thaise taal leren.”