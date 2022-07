Al tien kinderen bij drie verschillende vrouwen: hoe Elon Musk vandaag vooral de headlines haalt met zijn turbulente liefdesleven

Wat is er aan de hand met Elon Musk? De zakenman lijkt vandaag meer de headlines te halen met zijn liefdesleven dan met zijn Tesla’s of Space X. Zelfs The Wall Street Journal rapporteerde over een mogelijke affaire van de Zuid-Afrikaan met de echtgenote van de medeoprichter van Google. Terwijl hij eerder deze maand opnieuw vader van een tweeling werd bij een andere vrouw. Huwelijken, scheidingen, affaires en kinderen: het liefdesleven van Musk wordt met de dag turbulenter.