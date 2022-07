Standard-middenvelder Aron Dønnum betrapt op rijden zonder rijbewijs in Tongeren

Standard-speler Aron Dønnum (24) is de profvoetballer die woensdagavond betrapt werd op rijden zonder rijbewijs. De Noorse flankaanvaller liep in Tongeren tegen de lamp tijdens een BOB-controle terwijl hij rijles kreeg van zijn vriendin. Ook de keuring van zijn voertuig bleek verlopen. Donnum zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Navraag bij Standard leert ons dat Donnum woensdag op het moment van de controle op pad was met zijn vriendin, die hem rijles aan het geven was. Het koppel was zich aanvankelijk van geen kwaad bewust, tot bleek dat de vriendin van Donnum niet aan de voorwaarden voldeed om zijn vaste begeleider te zijn achter het stuur. In België moet een begeleider minstens acht jaar over een rijbewijs B beschikken voor hij of zij rijles mag geven aan een andere chauffeur.

Vrijdagavond - twee dagen na de bewuste controle - stond Donnum nog aan de aftrap van de competitieopener tegen AA Gent (2-2). Het is onduidelijk of de club op dat moment al op de hoogte was van het voorval.