Opmerkelijke oproep in Nieuw-Zeeland: “Stop met zeesterren op de barbecue te gooien”

In Nieuw-Zeeland roepen natuurverenigingen de overheid op om een verbod in te stellen op het gebruik om zeesterren en andere zeedieren te verzamelen voor een barbecue op het strand. Dat schrijft The Guardian.

jvh Bron: The Guardian

Het is in Nieuw-Zeeland een populair tijdverdrijf om langs de kust zeedieren te verzamelen, en die op het strand op de barbecue te gooien. Maar met name op het Noordereiland vragen lokale natuurverenigingen en Maori-stammen nu om een tijdelijk verbod, aangezien voor sommige soorten de uitsterving dreigt.

Foerageren langs de kust is weliswaar een traditie bij de oorspronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland, maar dat het gebruik nu ook door niet-Maori’s gebezigd wordt, is – samen met vervuiling, klimaatopwarming en aanhoudend baggeren – de klap te veel voor verschillende soorten. “De rotspoelen zaten vroeger vol anemonen, garnalen, krabben, zeesterren, en allerlei soorten andere zeedieren, maar er blijft bijna niets meer over”, klink het. “Er is dringend actie nodig, opdat toekomstige generaties geen catastrofaal verlies aan cultuur en biodiversiteit moeten lijden.”