Twaalf arrestaties bij politieactie tegen Zuid-Italiaanse maffia

Bij een actie tegen de maffia in het zuiden van Italië heeft de politie twaalf personen gearresteerd. Het gaat om ondernemers en vermoedelijke leden van de Calabrische Ndrangheta, zo maakte de Italiaanse financiële politie Guardia di Finanza dinsdag bekend. De politie legde de hand op 27 ondernemingen en 31 eigendommen, goed voor een totaal van 32 miljoen euro.

Acht van de gearresteerden werden naar de gevangenis gestuurd, vier personen kregen huisarrest. De ondernemers zouden nauw hebben samengewerkt met de maffiosi in onder meer de bouwsector en de groothandel in levensmiddelen.

Bij de operatie waren de antimaffiapolitie DIA en de Guradia di Finanza van de Zuid-Italiaanse regio Calabrië betrokken. Er ging twee jaar onderzoek vooraf aan de grootschalige actie. De Ndrangheta, gevestigd in Calabrië, wordt beschouwd als de machtigste maffiagroep in Italië en verdient miljarden in de wereldwijde drugshandel.