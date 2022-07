Brandweerlieden bestrijden het vuur in de bossen van Falkenberg — © AP

Bosbranden waren tot begin deze week een Zuid-Europees verhaal. Maar nu raast het vuur ook door de bossen in het Duitse Falkenberg. Falkenberg ligt op ongeveer dezelfde breedtegraad als Vlaanderen. Zijn zulke verwoestende klimaatbranden dan ook bij ons mogelijk? “In Vlaanderen is momenteel het brandgevaar het grootst in onze naaldbossen, en zeker die op zandgrond.”