Biden bekritiseert passiviteit van Trump tijdens bestorming Capitool

“We vertrouwen elke dag op de ordediensten om levens te redden. Op 6 januari vertrouwden we op de ordediensten om onze democratie te redden”, zei Biden in een videotoespraak voor een conferentie voor zwarte ordehandhavers in Florida. Agenten werden bij de bestorming van het Capitool “aangevallen”, “gespietst, besproeid, op gestampt, gebrutaliseerd” en er werden levens verloren, aldus Biden.

© AFP

“Drie uur lang aanschouwde de verslagen voormalige president de gebeurtenissen, terwijl hij in het comfort zat van zijn privé-eetkamer nabij het Oval Office. Terwijl hij dat deed, werden moedige politiemensen drie uur lang onderworpen aan de middeleeuwse hel, druipend in bloed, omringd door slachting”, zei Biden.

“Oog in oog met een uitzinnige menigte die de leugens van de verslagen president geloofde, waren de politieagenten die dag helden. Donald Trump miste de moed om op te treden”, volgens Biden.

LEES OOK. Nieuwe onthullingen over Trump tijdens bestorming Capitool: tv-kijken en niks doen, ondanks smeekbede van zijn kinderen

Wapenwetten

De Amerikaanse president had het ook over wapenwetten en bekritiseerde Republikeinen uit Florida die zich tegen strengere wetten verzetten.“Je hoort veel politici over hoeveel ze van je houden, hoeveel ze om je geven, hoe ze alles voor je zullen doen”, zei hij. “In de staat waar je vandaag bent, zijn gouverneur Ron DeSantis, senator Marco Rubio en senator Rick Scott, allemaal tegen het verbieden van aanvalswapens. Voor mij is het simpel. Als je het verbod op oorlogswapens in de straten van Amerika niet kunt steunen, sta je niet aan de kant van de politie,” zei hij.

Hij merkte op dat hij twee jachtgeweren bezit, maar dat het Tweede Amendement “geen absoluut recht” is.

Biden verwees ook naar de slogan “defund the police” die soms door activisten gebruikt wordt. “Als het op openbare veiligheid aankomt, is het antwoord niet om financieren weg te nemen van de politie. Het antwoord is om de politie te financieren”, zei hij.