Israëlisch leger vernielt huizen van Palestijnen die beschuldigd worden van moord

Israëlische troepen hebben dinsdag met een bulldozer en explosieven de huizen van twee Palestijnen vernield, die ze ervan beschuldigen in april een Israëlische bewaker te hebben gedood voor de ingang van een nederzetting in de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijns agentschap Wafa en bevestigen journalisten van het Frans persagentschap AFP ter plaatse. Er is geen sprake van gewonden.

Op 29 april werd de bewaker Vyacheslav Golev vermoord door een kogel, voor een van de toegangen tot de nederzetting Ariël in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische troepen kondigden daags nadien de arrestatie aan van twee gewapende Palestijnen, Yehya Meri et Youssef Assi, die ze ervan beschuldigen achter de aanval te zitten. Dinsdag hebben het leger en de politie aan de Israëlische grenzen de woningen van de twee verdachten vernield in de stad Qarawat Bani Hassan, in het noordwesten van Ariel. Een huis werd volgens journalisten ter plaatse vernield door explosieven, het ander werd verpletterd door bulldozers, aldus het Palestijns agentschap Wafa.

“De vernielingen vonden plaats nadat het Hooggerechtshof het beroep van de families van de terroristen heeft geweigerd”, aldus het Israëlische leger. Tijdens de vernieling zouden “honderden Palestijnen” voor “gewelddadige rellen” gezorgd hebben. Volgens het leger zouden ze daarbij stenen, molotovcocktails, banden en vuur richting de soldaten gegooid hebben. De Israëlische troepen hebben naar eigen zeggen actie genomen om het oproer te beheersen.

Het Israëlische leger bezet al sinds 1967 de Palestijnse gebieden in de Westelijke Jordaanoever, en vernielt regelmatig huizen van Palestijnen die beschuldigd worden van anti-Israëlische aanvallen en moorden. Volgens de overheid hebben de vernielingen een ontradend effect. Critici zien de maatregel eerder als een collectieve bestraffing van het Palestijnse volk, die gezinnen treft die op straat moeten leven. Zowat 475.000 Israëliërs wonen in de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever, die volgens het internationaal recht illegaal zijn en waar 2,8 miljoen Palestijnen leven.